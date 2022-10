INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TERRACCIANO: PRIORITÀ AL RINNOVO CON ACF Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... Non c’è ancora una data in agenda ma il rinnovo con la Fiorentina, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è la priorità di Pietro Terracciano. Perché le pretendenti non mancano vista la sua affidabilità tra i pali, dimostrata in... NOTIZIE DI FV SHANKLAND (HEARTS) A FV, NOI FORTI IN MEDIANA Nel corso della giornata di ieri su Firenzeviola.it vi abbiamo proposto la nostra intervista esclusiva a Lawrence Shankland, attaccante degli Hearts che tra i temi trattati ha spiegato cosa in particolare la Fiorentina deve temere degli scozzesi e in cosa invece la squadra... Nel corso della giornata di ieri su Firenzeviola.it vi abbiamo proposto la nostra intervista esclusiva a Lawrence Shankland, attaccante degli Hearts che tra i temi trattati ha spiegato cosa in particolare la Fiorentina deve temere degli scozzesi e in cosa invece la squadra... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi