INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MUNTEANU: VIOLA FARÀ RICORSO. E IN COPPA... La Fiorentina è pronta ad inoltrare ricorso contro la squalifica di tre giornate comminata dal giudice sportivo alla punta della Primavera Louis Muntenau. L’attaccante rumeno, espulso nel finale di gara sabato contro l’Ascoli, è stato allontanato... La Fiorentina è pronta ad inoltrare ricorso contro la squalifica di tre giornate comminata dal giudice sportivo alla punta della Primavera Louis Muntenau. L’attaccante rumeno, espulso nel finale di gara sabato contro l’Ascoli, è stato allontanato... NOTIZIE DI FV LAZZARI A FV, VIOLA POSSONO TORNARE AD ALTI LIVELLI Fiorentina-Atalanta non è mai una partita come le altre per i tifosi viola perché c'è comunque una rivalità particolare tra le due formazioni frutto anche della presenza di Gasperini sulla panchina della Dea, non esattamente amato dai... Fiorentina-Atalanta non è mai una partita come le altre per i tifosi viola perché c'è comunque una rivalità particolare tra le due formazioni frutto anche della presenza di Gasperini sulla panchina della Dea, non esattamente amato dai... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi