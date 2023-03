FIORENTINA FORZA 5: ADESSO É TUTT'ALTRA STORIA

Questa Fiorentina, vista oggi a Cremona e nelle scorse uscite, è tutt’altra storia rispetto ai mesi precedenti. Nonostante gli interpreti (eccezion fatta per Brekalo e Sirigu), siano gli stessi. Contro la Cremonese, la Viola, ha trovato il quinto successo consecutivo in tutte le competizioni: Verona, ritorno play off contro il Braga, Milan, Sivasspor e appunto Cremonese. Inoltre, quello di oggi, ha portato il terzo successo consecutivo in campionato, raggiungendo il trittico continuato di vittorie già ottenuto questa stagione. In quel caso, le tre vittorie di fila, furono ottenute contro: Spezia, Sampdoria e Salernitana.

Vittorie che, togliendo i primi minuti della sfida contro la squadra portoghese e la non totale concretezza contro i turchi di Sivas, hanno lasciato conferme, nette conferme. A partire dalla difesa. 3 clean sheet in queste ultime 5 partite citate poc’anzi (inoltre contro il Milan gol di Theo insignificante), il sesto stagionale. 34 gol subiti, una media di reti subite a partita che ultimamente si è notevolmente abbassata. Successivamente, spostando l’attenzione in attacco, Cabral, si conferma nuovamente in un gran momento: sesto gol stagionale in campionato, il dodicesimo complessivo comprendendo tutte le competizioni (sette gol nelle ultime sette). Tanti, insomma, i temi e le risposte positive, che la Fiorentina ultimamente sta dando. Mandragora, per esempio è una di queste: tornato al gol ed eletto migliore in campo nelle pagelle di FirenzeViola.it. Ovviamente, adesso, ulteriore riprova, passerà da Sivas tra pochi giorni, crocevia per tenere viva la speranza Conference League.