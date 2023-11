FIORENTINA, Ecco programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

Dopo l'insolita giornata libera concessa ieri da Vincenzo Italiano ai suoi giocatori, questa mattina alle ore 11 la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Bologna, match valido per la 12a giornata del campionato di Serie A. Da valutare le condizioni di alcuni singoli, tra cui Beltran in attacco, Mandragora in mediana e Kayode in difesa. Non è prevista nemmeno stavolta la conferenza stampa del tecnico.