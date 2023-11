FIO-JUVE, Occhio a Kean e alla doppietta di 5 anni fa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel probabile 3-5-2 bianconero che domenica sera al Franchi affronterà la Fiorentina dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Moise Kean. L'attaccante azzurro dovrebbe fare coppia in avanti con Federico Chiesa, uno dei due grandi ex della partita, mentre l'altro grande atteso Dusan Vlahovic partirà dalla panchina. L'attaccante italiano di origine ivoriana è in un gran periodo di forma, come dimostrato dai due goal annullati al VAR nell'ultima giornata di campionato, e alla Fiorentina sa come fare male.

Nella stagione 2017-2018 infatti il centravanti azzurro fu autore con la maglia del Verona di una straordinaria prestazione al Franchi. Il Verona di Fabio Pecchia riuscì a imporsi sul campo della Fiorentina con un clamoroso 1-4 e due delle quattro reti scaligere furono segnate proprio dal giovanissimo attaccante gialloblu in prestito dalla Juve. Nonostante le sette partite disputate in maglia bianconera Kean non è più riuscito a segnare ai viola, ma la Fiorentina deve sicuramente stare attenta alle accelerazioni e all'istinto da bomber del centravanti juventino della nazionale italiana.