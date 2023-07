FIO-CAT, Ecco dove sarà possibile seguire la sfida

FirenzeViola.it

Altra amichevole per la Fiorentina in questa preparazione estiva. Oggi, ore 18:45, sfida contro il Catanzaro all'interno del Viola Park. Il match, come noto ormai da giorni, sarà giocato a porte chiuse, sia per i tifosi che per i media. Come in occasione della partita contro il Parma, ci sarà la diretta streaming su DAZN. Senza dimenticare la diretta testuale live curata dalla nostra redazione e il racconto su Radio FirenzeViola.