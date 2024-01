FEMMINILE: LA FIORENTINA VINCE A NAPOLI, L’INTER CADE IN CASA. FUGA PER LA CHAMPIONS MA OCCHIO AL MERCATO

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

Fonte: A cura di

FirenzeViola.it

Inizio più che positivo del nuovo anno per la Fiorentina Femminile. Le ragazze di De La Fuente, non senza qualche difficoltà, sono riuscite ad espugnare il campo del Napoli. 4-2 in favore delle gigliate il risultato finale al termine di un match a dir poco rocambolesco e molto combattuto, proprio come all’andata al Viola Park. Nel primo undici titolare del 2024 non c’è il nuovo acquisto Madelen Janogy – che comunque entrerà a gara in corso – ed è ancora assente la capitana viola Alice Tortelli che sta smaltendo la tendinite acutizzatasi durante l’ultima convocazione in maglia azzurra. Le toscane spaventano le padrone di casa con Lundin che di testa centra un palo clamoroso: è il preludio al vantaggio che arriverà dopo la mezz’ora con la firma dell’eterna Vero Boquete. La trentaseienne spagnola ha chiuso il 2023 con una doppietta e ha aperto il 2024 con l’ottavo centro stagionale. Al riposo è 0-1 per le ospiti.

Il Napoli Femminile lotta con caparbietà ma si rende effettivamente poco pericoloso dalle parti di Katja Schroffenegger. Il raddoppio viola arriva con un’azione insistita da Erzen che crossa per Michela Catena che insacca lo 0-2 con quello che ormai è divenuto il suo marchio di fabbrica: il colpo di testa. La formazione allenata da Biago Seno reagisce e accorcia le distanze con Del Estal su calcio di rigore dopo un fallo di Faergesu Di Bari. Non passano neanche sessanta secondi che la Fiorentina trova la terza marcatura con Miriam Longo da poco entrata dalla panchina al posto di Mijatovic. Esordio anche per la nuova arrivata Madelen Janogy al posto di Karin Lundin. A centrocampo si intensificano gli scambi, anche fisici, che danno vita ad una gara alquanto gradevole. Le partenopee non si arrendono a all’ottantesimo si rifanno sotto con un sinistro magico di Alice Corelli che si incastona sotto la traversa dove l’altoatesina Schroffenegger non può nulla. De La Fuente toglie Boquete – stanchissima e nuovamente migliore in campo – e rafforza il reparto arretrato con l’ingresso di Spinelli. Nonostante la mossa difensiva, la gigliate continuano ad attaccare e trovano la quarta rete con l’islandese Jóhannsdóttir che recapita nel sacco un perfetto cross della danese Faerge che si fa così perdonare il rigorecausato. Primo goal in campionato anche per la centrocampista nordeuropea. Dopo il triplice fischio alla Fiorentina non resta che aspettare il risultato dell’Inter Women che ha perso in casa all’Arena Civica di Milano contro il Sassuolo grazie ad una rete di Chiara Beccari. Conseguenza che aumenta il disavanzo tra le compagini a ben undici punti. Le viola sono dunque in fuga per la Champions League, ma attenzione al mercato.

Sebbene le meneghine abbiano incappato nell’ennesimo risultato negativo della loro stagione da più bassi che alti, la società ha comunque saputo regalare dal mercato un profilo di tutto rispetto per Rita Guarino. È arrivata in Lombardia infatti la centrocampista tedesca Lina Magull, ventinove anni, dal Bayern Monaco. Una calciatrice forgiata da anni di esperienza ad alti livelli nel campionato tedesco nonché da una moltitudine di presenze in Uefa Women’s Champions League. Un rinforzo che alzerà sicuramente il livello tecnico di un gruppo che dovrà fare a meno di Ghoutia Karchouni (infortunatasi durante la gara di Firenze) fino alla fine del torneo. Ed è anche un’evidente rispostaal colpo Janogy effettuato dalla Fiorentina stessa. Non sembra finita qui perché, secondo informazioni raccolte da Firenzeviola, l’Inter è in pressing per portare a Milano altre due giocatrici eccellenti. Una dovrebbe essere Alia Guagni; l’ex capitana viola non sta brillando in rossonero e potrebbe pertanto passare all’altra sponda cittadina. Voci insistenti danno l’accordo per fatto, tuttavia l’esterno ex Atletico Madrid ha disputato la recente gara contro la Juventus dal primo minuto. Segnale che indica che le trattative sono ancora in corso e non è detto che si chiudano in favore delbiscione. L’altro obiettivo di mercato porta al ventiduenne difensore norvegese Mathilde Harkiven, sulla quale però pende l’interessamento di diverse squadre inglesi. Con la perdita di AnjaSønstevold in procinto di passare alla Roma, un profilo di rilievo per la difesa di Guarino diventa necessario. Qualora Harkiven non dovesse arrivare si virerebbe su un piano di riserva. Ma se la scandinava giungesse a Milano assieme anche all’ex capitana gigliata, l’Inter avrebbe le carte in regola per provare a salvare il salvabile nella seconda parte di stagione. Un ultimo definitivo assalto alla Champions League favorita pure dalla poule scudetto – sempre se dovesse riuscire a raggiungerla - che le consentirebbe di rosicchiare punti alla Viola. Il primo vero banco di prova per le due società sarà mercoledì prossimo quando le due compagini si sfideranno per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile.

Tuttavia il mercato è ancora lungo – nel femminile si chiude come nel maschile l’1 febbraio 2024 alle 20.00 – e la stessa Fiorentina, che in questo frangente osserva le mosse della dirigenza lombarda, rimane vigile e pronta ad accelerare su uno o più profili che consentano di ricolmare il gap tra le due formazioni. L’obiettivo non dichiarato per la società di Rocco Commisso rimane Annamaria Serturini, in scadenza di contratto con la Roma e sempre più emarginata dai piani tecnici di Spugna. Ma l’affare è complicato per gennaio ed è quindi altamente probabile che se ne riparli in estate. Non è escluso però che il duo Mazzoncini-Caselli abbia un colpo internazionale in canna pronto a sbarcare in riva all’Arno entro la fine del mese.

Tra i ruoli mancanti da colmare per giugno in vista di una possibile qualificazione europea, c’è quello dell’attaccante centrale. Dopo l’addio di Daniela Sabatino il club di Viale Manfredo Fanti ha puntato maggiormente sull’imprevedibilità, prediligendo un gioco che favorisse esterni e seconde punte. Un bomber, per forza di cose, nel mercato estivo andrà sicuramente preso. E la Fiorentina ha già pronta in casa una buona vice. In Serie B Femminile infatti, con la maglia del Cesena indosso, Martina Sechi ha raggiunto quota otto reti stagionali. Dopo quelle messe a segno nella passata stagione più quelle che ancora potrà siglare da qui a fine torneo, la società potrebbe veramente avere a portata di mano la bomber del futuro. Siamo certi che i dirigenti toscani guardano a lei con grande interesse.

Intanto le sue ex compagne in Primavera hanno portato a casa altri tre punti fondamentali nella rincorsa alle fasi finali del campionato. A Roma, contro la Lazio ultima in classifica, è bastato un goal di Irene Barsali alla truppa di Melani per continuare a tallonare Inter, Milan e Sassuolo nella rincorsa ad un posto per le final four.