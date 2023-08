E.LEAGUE, Dalle 18 i playoff: le sconfitte in Conference

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la Conference. Dalle ore 18 iniziano anche i playoff di ritorno di Europa League, con la prima partita che sarà Qarabag-Olimpija Ljubljana. Tutte le altre saranno spalmate tra le 19 e le 21. Gare da tenere d'occhio anche in vista della Conference, poiché tutte le 10 sconfitte dei preliminari della ex Coppa UEFA scenderanno a comporre i gironi della Conference League, assieme alle vincitrici dei 22 playoff di quest'ultima, tra i quali chiaramente anche Fiorentina-Rapid Vienna.

Di seguito tutti i preliminari di Europa League, con annessi i risultati d'andata:

18:00 Qarabag (Aze) - Olimpija Lubiana (Slo); andata 2-0

19:00 Aris (Cyp) - Slovan Bratislava (Svk); andata 1-2

19:00 Sheriff Tiraspol (Mda) - Klaksvik (Fai); andata 1-1

19:00 Sparta Praga (Cze) - Dinamo Zagabria (Cro); andata 1-3

19:00 Zorya (Ukr) - Slavia Praga (Cze); andata 0-2

20:00 Ajax (Ned) - Ludogorets (Bul); andata 4-1

20:00 Cukaricki (Srb) - Olympiacos (Gre); andata 1-3

20:30 Lugano (Sui) - Union Saint-Gilloise (Bel); andata 0-2

20:45 Aberdeen (Sco) - Hacken (Swe); andata 2-2

21:00 Zrinjski Mostar (Bih) - LASK Linz (Aut); andata 1-2