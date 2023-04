DODÒ E QUARTA ENTUSIASMANO, OK NICO, CABRAL E JACK, NON IKONÈ

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - L’uscita di piede su un retropassaggio rischioso di Nico poi può far poco sul gol di Maehle. Secondo tempo di assoluta tranquillità, 6

DODÒ - Alimenta la catena di destra con la consueta rapidità, precisione apprezzabile e la fantasia brasiliana che strappa applausi. Un’ombra sul primo tempo il modo in cui Maehle lo salta prima del gol ma anche nel secondo tempo strappa applausi nei recuperi come quando obbliga Ederson al giallo. Resta qualche sbavatura in una prova però entusiasmante, 7

MILENKOVIC - Sverniciato da Hojlund, intorno al decimo, ringrazia la scarsa precisione dell’attaccante al momento dell’assist arretrato per Zapata. Ritrova certezze ma è nuovamente in ritardo nella chiusura su Maehle che firma l’uno a zero. Meglio nel secondo tempo quando anche su Muriel e Boga fa il suo dovere, 6

QUARTA - Gira ottimamente di testa il primo pallone recapitato in area mancando di poco il bersaglio. Più tardi è puntuale nella chiusura anche su Zapata, attaccante che frena anche nella ripresa con la giusta malizia dentro l’area. Il giallo su Zapata ci sta ma conferma un’insuperabilità evidente, 7

TERZIC - Una buona chiusura su Hojlund dopo un quarto d’ora di gioco, poi però si fa anticipare da Maehle sul gol del vantaggio. Nella ripresa non cancella la macchia della prima frazione di gioco, 5,5

Dal 28’st BIRAGHI - Entra e centra un palo clamoroso sul primo pallone che calcia direttamente da punizione. Da corner, poi, mette sulla testa di Bonaventura un’altra occasione. Piede caldo, 6,5

MANDRAGORA - Pennella bene sulla testa di Quarta la prima occasione da rete della serata poi carica il sinistro angolando troppo la mira. Non si risparmia e nel finale sbroglia più di una situazione, 6,5

CASTROVILLI - Meno appariscente del solito, fatica a trovare spazi e tempi negli inserimenti. Prova il tiro di prima intenzione in apertura di ripresa ma spara a lato. Cresce nella ripresa, 6

Dal 42’st BIANCO - S.v.

IKONÈ - Prima mezz’ora con buon dinamismo ma non altrettanta incisività sulla trequarti. Italiano lo dirotta sulla sinistra scambiandolo con Nico ma l’esperimento dura poco e all’intervallo lo tira fuori. Inconcludente, 5

Dal 1’st BREKALO - Appena entrato cerca il tiro che gli viene murato poi però su un contrasto alto ricade male a terra ed è costretto a uscire di lì a poco. Sfortunato, 6

Dal 19’st SOTTIL - Solite iniziative isolate senza grandi lampi, 5,5

BARAK - Si libera bene al tiro in avvio concludendo dal limite e trovando la presa bassa di Sportiello. Non difende benissimo il pallone sulla ripartenza sbagliata che dà il via al gol dell’Atalanta. Si rivede al tiro in avvio di ripresa ma senza fortuna. Non incanta, 5,5

Dal 19’st BONAVENTURA - Prima rimedia la punizione dal limite che Biraghi manda sul palo poi obbliga Sportiello a una gran parata nel recupero. Entra bene in partita, 6,5

NICO GONZALEZ - Gioca sulla sinistra ma il primo tiro pericoloso arriva dalla destra con traiettoria larga di poco. Resta nel vivo della partita con una deviazione sotto misura respinta da Sportiello e un altro tiro parato. Bello il gesto di cedere il rigore a Cabral poi si rivede al tiro dalla lunga distanza ma alza sopra la traversa. Prezioso, nel finale, anche in copertura, 6,5

CABRAL - Si libera e arriva al tiro con gran tempismo trovando la parata del portiere poco prima del ventesimo. Ringrazia per il gentile omaggio del penalty e dal dischetto pareggia sotto la Fiesole con gran freddezza, poi alza sopra la traversa una delle ultime opportunità. Resta imprescindibile, 6,5

ITALIANO - La sorpresa è il ritorno tra i titolari di Biraghi mentre in termini di rotazione risparmia Bonaventura piazzando Barak alle spalle di Cabral. Nel primo tempo sono i suoi a fare la partita e collezionare occasioni da rete ma sulla prima palla buona è Maehle a trovare la via del gol. Nel secondo tempo, in cui c’è Brekalo al posto di Ikonè, il VAR dà a una mano alla sua squadra a trovare il pareggio prima che il croato sia costretto a uscire lasciando spazio a Sottil e a Bonaventura che rileva Barak. Come contro lo Spezia la fortuna non lo aiuta, almeno considerando il palo di Biraghi e l’occasione di Bonaventura entrambi entrati poco prima. Non è la vittoria necessaria per rilanciarsi in classifica ma è una prestazione che conferma il buon momento, 6,5