DIFESA, Veloce, mancino e sveglio: ecco chi è Murillo

Tra gli articoli più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato anche l'approfondimento che la nostra redazione ha riservato al nuovo obiettivo della difesa viola Murillo, centrale del Corinthians che la Fiorentina avrebbe messo nel mirino per sostituire Igor. Murillo è il prototipo di difensore piace a Vincenzo Italiano: veloce, mancino che gioca a sinistra nella difesa a 4, bravo ad impostare e con una buona fisicità. Tutte caratteristiche che servono all’allenatore viola per il suo gioco e che senz’altro rappresentano i punti di forza di questo giovane difensore. Inoltre il suo acquisto sarebbe anche un altro grande vantaggio per le liste, visto che essendo Under 21 può essere inserito liberamente nella lista che la Fiorentina presenterà prima della fine del mercato senza occupare nessuno slot.

