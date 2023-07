MURILLO, L'identikit del nuovo obiettivo della Viola

Fonte: A cura di Jacopo Massini

Murillo Santiago Costa dos Santos o più comunemente chiamato Murillo è il nuovo obiettivo della Fiorentina per sostituire l’ormai nuovo giocatore del Brighton, Igor. Brasiliano anche lui, classe 2002, alto 182 centimetri e una buona esperienza acquisita con la maglia del Corinthians (con la quale ha giocato anche 4 anni delle giovanili), adesso sembra pronto a varcare i confini e ad iniziare una nuova esperienza europea. Secondo quanto scrive Sky, il giocatore ha una valutazione di 15 milioni e la Fiorentina avrebbe già presentato un’offerta al club paulista. Tra l’altro, come riportato da Espn qualche settimana fa, per il difensore si sarebbe mosso anche il Siviglia e la richiesta elevata dipenderebbe dal fatto che, come spesso accade in Brasile, il giocatore è in comproprietà, e il Corinthians detiene l'80% dei diritti economici dell'atleta

Murillo è il prototipo di difensore che la dirigenza sta cercando di regalare a Vincenzo Italiano: veloce, mancino che gioca a sinistra nella difesa a 4, bravo ad impostare e con una buona fisicità. Tutte caratteristiche che servono all’allenatore viola per il suo gioco e che senz’altro rappresentano i punti di forza di questo giovane difensore. Inoltre il suo acquisto sarebbe anche un altro grande vantaggio per le liste, visto che essendo Under 21 può essere inserito liberamente nella lista che la Fiorentina presenterà prima della fine del mercato senza occupare nessuno slot.

Ma quali sono i “contro” della possibile operazione? Senza dubbio l’inesperienza visto che ad oggi Murillo ha giocato soltanto in Brasile e in contesti diversi da quelli europei e poi il prezzo, visto che ad oggi possiamo considerarlo come una scommessa e la richiesta del Corinthians e molto alta. Il suo contratto è in scadenza nel dicembre del 2025 e inoltre questa sera giocherà con la sua squadra contro Bahia (ore 23.30 italiane).