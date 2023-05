DAL SUCCESSO IN B AI FANTASMI DELLO SCORSO ANNO: ITALIANO ALLA PRIMA CONTRO SOUSA

FirenzeViola.it

Alle ore 18 la Fiorentina tornerà in campo contro la Salernitana, reduce dall’eroico 1-1 di Napoli e vogliosa di fare altri punti salvezza (al momento si trova a +7 dall'Hellas Verona terzultimo). Vincenzo Italiano incontrerà per la prima volta in carriera Paulo Sousa e lo farà in uno stadio in cui il successo gli manca da quasi tre anni.

L’ultima volta che l’attuale allenatore Viola ha vinto all’Arechi è stato il 31 luglio 2020 (38° giornata di Serie B), quando ancora era sulla panchina dello Spezia. Quei 3 punti furono fondamentali visto che la società ligure conquistò il terzo posto in classifica (trasformato poi nella promozione in Serie A dopo gli spareggi) e lasciò fuori dalla zona playoff proprio la Salernitana. Lo scorso anno però a Salerno arrivò una sconfitta, per 2-1, con la Fiorentina che rischiò di mandare all’aria la qualificazione in Europa e che senz'altro complicò il suo percorso. Considerando il bilancio generale di Vincenzo Italiano contro la squadra campana, sui 5 match totali sono arrivate 4 vittorie, con un complessivo di 11 gol segnati e 5 subiti. Per Paulo Sousa sarà invece la prima volta contro il suo passato.

Non sarà una sfida semplice per Biraghi e compagni, considerando che da quando l'allenatore portoghese si è seduto sulla panchina della Salernitana, la squadra campana ha perso una sola volta (0-2 contro la Lazio datato 19 febbraio, nonché l'ultima sconfitta interna dei campani). Da lì in poi 9 partite, nelle quali sono arrivate solo due vittorie, ma ben sette pareggi.