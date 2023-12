COMMISSO, Post gara si è complimentato con la squadra

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come appreso da FV, dopo il successo della Fiorentina sul Verona per 1-0, il Presidente viola Rocco Commisso ha parlato con mister Italiano, Beltran e Terracciano, per complimentarsi per il risultato e l'importanza di questa vittoria. Successivamente ha parlato anche con Nico Gonzalez per sincerarsi delle sue condizioni a seguito dell'infortunio patito a Budapest.