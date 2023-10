CHERUBINI, IL TALENTO GIALLOROSSO CHE PIACE AI VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Occhi aperti tutto l'anno sui possibili acquisti anche in ottica futura. Per questo nel mirino della Fiorentina, molto attenta anche ai suoi giovani, è finito un giocatore 2004 che contro la Fiorentina si è spesso messo in luce. Si tratta di Luigi Cherubini, esterno della Primavera della Roma. Uno dei prospetti più interessanti allenati da Guidi (anche oggi uno dei migliori in campo contro il Milan) che già nella gara d'esordio stagionale con i viola fece l'assist per il gol vittoria di Joao Costa. Due gol e tre assist all'attivo in questa stagione, Coppa e Supercoppa appena conquistati nel palmares oltre al titolo Under 17, ed è uno dei giovani che orbitano in prima squadra; si dice piaccia anche a Mourinho. Per molti è il nuovo El Shaarawy, per le caratteristiche che lo accomunano al più esperto collega. Eppure la veloce ala giallorossa, finita nel mirino di tanti osservatori, viola compresi, è in scadenza nel 2024 (aveva firmato il suo primo contratto da professionista nel 2021).

La Fiorentina - secondo quanto raccolto da Firenzeviola - sembra averci fatto un pensierino per giugno a parametro zero - se il rinnovo non dovesse arrivare - o a gennaio se dovesse servire assicurarsi l'esterno per il futuro anticipando l'acquisto già nella prossima finestra di mercato. E chissà che la società viola non ci pensi anche in chiave Under 23, se dovesse partire il progetto della seconda squadra come è nei programmi, da far giocare al Viola Park., insieme ai tanti giocatori che ora la società viola ha in giro per l'Italia in prestito. Un modo per attutire il gap Primavera-Prima squadra ed avere i migliori prospetti a portata di mano. Sta di fatto che la Fiorentina a Cherubini pensa eccome.