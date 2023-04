CAPOEIRA FIORENTINA

La stagione della Fiorentina prosegue a vele spiegate. Con la vittoria di ieri sera la squadra di Vincenzo Italiano, non solo ha messo mezzo piede nella finale di Coppa Italia a Roma, ma ha centrato anche la sua nona vittoria consecutiva. Tra i tanti protagonisti di questo filotto di successi ci sono soprattutto tre calciatori viola, per l’esattezza tre connazionali con il vizio del ballo dopo il gol: Cabral, Dodô e Igor.

Con il gol del momentaneo 1-0 Cabral ha messo a segno il suo tredicesimo gol stagionale: sei in Conference League, sei in campionato e uno in Coppa Italia. Da inizio febbraio l’ex attaccante del Basilea ha segnato otto gol considerando tutte le competizioni, tra i giocatori della Serie A solo Victor Osimhen, con 10, ha fatto meglio nel periodo. Dimostrazione della grande seconda parte di stagione che sta facendo il classe ‘98. “Grande serata, grande vittoria, abbiamo fatto benissimo. Sappiamo che è importante aver vinto questa gara, e possiamo fare la storia alla Fiorentina" ha detto a fine partita la punta.

Andando più in dietro in campo, nel reparto difensivo troviamo Igor. Dopo un inizio di campionato altalenante l’ex SPAL è tornato ad essere il centrale dominante della passata stagione. A dimostrarlo sono anche e soprattutto le tre porte inviolate consecutive. Anche ieri sera buona guardia senza troppi affanni nella prima frazione di gioco. Più in difficoltà su Dessers in avvio di ripresa ma impiega poco a ritrovare sicurezza. Il centrale è molto legato ai colori viola e lo ha voluto ribadire anche dopo la gara con la Cremonese: “Sono molto felice e soddisfatto di far parte di questa squadra”.

Infine c’è l’ultimo brasiliano a essere arrivato a Firenze in ordine di tempo: Dodô. Il terzino dopo aver faticato ad ambientarsi al calcio italiano è diventato una delle pedine più importanti della rosa di Italiano. Attento in copertura ieri sera, dove nel primo tempo ha limitato le sortite offensive. Va più o meno allo stesso modo nella ripresa quando dalla sua parte non si fa sorprendere ed è abile a riavviare più di un’azione, una vera e propria freccia sulla fascia destra. Intanto, in attesa di capire se la squadra di Italiano riuscirà a portare a casa un trofeo, il trio brasiliano continua a danzare una capoeira fiorentina.