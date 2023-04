CABRAL, NUMERI IMPLACABILI DA BOMBER VERO: SOLO OSIMHEN HA FATTO MEGLIO

FirenzeViola.it

Nell'ultimo mese e mezzo Arthut Cabral si è preso la Fiorentina. Finalmente l'attaccante brasiliano ha trovato quella fiducia che fino ad ora era mancata, ha scalzato la concorrenza di uno Jovic troppo discontinuo e ha ottenuto quella titolarità tanto ambita quanto ricercata. Quest'ultimo momento d'oro del classe 98' si riassume in 8 gol segnati dalla metà febbraio in poi in tutte le competizioni. Meglio di lui nello stesso periodo ha fatto solo Victor Osimhen, bomber del Napoli e capocannoniere del campionato. Un segnale non banale per un giocatore che dopo il suo arrivo a Firenze sembrava aver smarrito tutto il suo cinismo ed essere solo un lontano parente di quello visto a Basilea.

Un 2023 finora da incorniciare nel segno del riscatto: dei 13 gol stagionali sono 9 quelli arrivati nei primi tre mesi del 2023, e uno solo a gennaio. Questo suo rendimento gli ha permesso di levarsi qualche pressione di troppo e la sua stagione ha decisamente cambiato volto. Da sottolineare è senz'altro che nelle coppe, Cabral conta una media di un gol a partita, cosa che sino a poco tempo fa non era lontanamente immaginabile. La speranza è che questo momento non sia solo di passaggio e non si arresti e che soprattutto, in un finale di stagione che vede la Fiorentina ancora in lotta su tre fronti, King Arthur possa, con i suoi gol, continuare a far sognare i tifosi. E, riprendendo anche le sue parole "fare la storia della Fiorentina".