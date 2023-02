BIRAGHI, Lo strano racconto del suo gol: il retroscena

Tutti coloro che ieri hanno assistito alla partita tra Hellas Verona e Fiorentina, non hanno capito immediatamente cosa era accaduto quando, all'89', un gruppetto di giocatori viola, correndo si è recato sotto il settore dei tifosi fiorentini per abbracciare Biraghi. Questo perché, le immagini prodotte dalla Lega Serie A, non sono state in grado di riprendere live il tiro improvviso e da 50 metri con cui il capitano ha sorpreso Montipò per la rete del 3-0.

Tuttavia, neanche i telecronisti hanno capito cosa stava accadendo, questo perché la telecronaca non era dal vivo ma dagli studi di Dazn e dunque anche coloro che seguivano la partita per raccontarla ai telespettatori, hanno dovuto aspettare il replay per capire come si era svolta l'azione del gol. Ecco spiegato il motivo dell'equivoco che ha caratterizzato il racconto del terzo gol viola, fortunatamente ripreso dalla telecamera per il replay che poi ha permesso a tutti di assistere allo stupendo gesto tecnico del difensore di Italiano.