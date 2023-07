BELTRAN, Duttilità e il paragone con Lautaro: l'identikit

Fonte: A cura di Jacopo Massini

Argentino ma con passaporto italiano, classe 2001 e già 21 gol (15 dei quali nell'ultima stagione) in 74 partite con la maglia del River Plate. Giovane età ma già tanta esperienza in Argentina per il nuovo obiettivo per l'attacco della Fiorentina, Lucas Beltran. In carriera ha vestito anche la maglia del Club Atletico Colon in prestito tra il 2021 e il 2022, ma anche in quell'occasione ha dimostrato di avere buoni numeri in fase di realizzazione nonostante la giovane età (6 gol e 2 assist in un anno).

Da molti in patria è paragonato a Lautaro Martinez, Aguero e Julian Alvarez, anche per le sue caratteristiche che gli permettono non solo di giocare come punta centrale di riferimento, ma anche sulle fasce e di svariare dunque per tutta la zona offensiva. Per Italiano sarebbe dunque una pedina fondamentale da poter inserire nel suo tridente offensiva in base alle esigenze. Come già scritto in precedenza in questa stagione ha realizzato ben 15 reti tra tutte le competizioni e ha contribuito alla vittoria del campionato del River Plate. Questo ha inevitabilmente fatto lievitare il prezzo: la squadra argentina infatti chiede una cifra attorno ai 20 milioni e sul giocatore c'è una clausola da 25. Se la Fiorentina vorrà portarselo a casa dovrà fare un sacrificio economico importante. Il suo contratto scadrà a dicembre del 2025. Un difetto? Probabilmente la fisicità, anche se riesce ad aggirarlo tramite l'ottima tecnica individuale.

Problemi per le liste? Tutt'altro. Il giocatore infatti ha 22 anni, ma compiuti dopo il 31 dicembre della passata stagione e dunque in vista della prossima Serie A non occuperebbe nessuno slot tra i 17 inseribili "liberamente" e andrebbe dunque tra gli Under 22 (che possono essere illimitati per la composizione della rosa).