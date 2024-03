BARONE, Ex viola e dirigenti: la vicinanza del calcio

NOTIZIE DI FV MILANO, DA PRADÉ A TACOPINA: CHI È PASSATO DAL S. RAFFAELE È stata una giornata molto concitata quella appena conclusa al San Raffaele di Milano, dove il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ricoverato in terapia intensiva fin da domenica sera dopo l'arresto cardiaco subito mentre era in ritiro con la... È stata una giornata molto concitata quella appena conclusa al San Raffaele di Milano, dove il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ricoverato in terapia intensiva fin da domenica sera dopo l'arresto cardiaco subito mentre era in ritiro con la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi