BARAK, Altro match: il riscatto è sempre più vicino

Con la vittoria di ieri contro la Sampdoria in Coppa Italia la Fiorentina ha ottenuto il pass per i quarti di finale contro il Torino, ma soprattutto ha raccolto la sua settima vittoria nelle ultime nove partite stagionali (un pareggio e una sconfitta le altre due gare). Lo stato di forma dei viola, quindi, sembra ottimo, un segnale sicuramente importante considerando i complicati scontri diretti che attendono Biraghi e compagni nelle prossime settimane. Una vittoria, quella contro i blucerchiati, che è arrivata grazie alla bella rete di Antonin Barak.

Con il gol di ieri, infatti, il centrocampista ceco ha realizzato il suo quinto centro stagionale. Nella sua esperienza in viola fin qui Barak ha collezionato 19 presenze tra campionato e coppe, segnando 1 gol in Serie A, 1 in Coppa Italia, e ben 3 in Conference League. Un bottino niente male anche se ancora il giocatore che ha fatto tanto innamorare i tifosi dell’Hellas a Firenze non è stato visto. Con la Samp alla prima occasione utile ha sparato al volo da dentro l'area portando in vantaggio la Fiorentina. La ripresa invece è stata iniziata con una grande giocata che ha liberato Kouame in area, per il resto della partita il classe ‘94 è stato ordinato anche se forse troppo spesso fuori dal fulcro dell'azione offensiva.

Il centrocampista ceco ha lasciato Verona per Firenze in prestito con obbligo di riscatto condizionato, un trasferimento da circa 14 milioni di euro totali, bonus compresi. Le condizioni per il riscatto sono che Barak giochi almeno 45 minuti nel 55% delle partite disputate dalla squadra dal momento del suo arrivo. Per dare un riferimento alla situazione attuale, se la stagione finisse oggi il centrocampista classe '94 diventerebbe un nuovo giocatore viola. Il presente della Fiorentina quindi si chiama Barak, mentre il futuro del calciatore, invece, sembra essere sempre più viola.