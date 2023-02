BALLOTTAGGIO SULLA DESTRA. JOVIC IN VANTAGGIO SU CABRAL

Fiorentina che dovrà affrontare l'Empoli con i postumi della vittoria in Conference ma soprattutto del ritorno complicato da Braga. Per questo Italiano è intenzionato a operare qualche cambio nell'undici iniziale della partita delle 15, cercando di schierare chi ha più energia. In porta pochi dubbi: nonostante i tanti impegni ravvicinati starà ancora a Terracciano difendere i pali della Viola.

In difesa discreti ballottaggi sia sulle fasce che al centro. Sulla destra Dodo dovrebbe riprendersi il suo posto anche se Venuti, squalificato per il ritorno in Conference, potrebbe trovare ancora spazio dal 1' con Terzic che potrebbe invece far riposare Biraghi sulla sinistra. Milenkovic non dovrebbe riposare, con Quarta invece come favorito per affiancarlo.

A centrocampo spazio ancora al duo Mandragora-Amrabat con Barak che dovrebbe prendere il posto di Bonaventura come terzo centrocampista. Davanti i ballottaggi più serrati: Jovic è in vantaggio su Cabral, Nico e Kouame dovrebbero giocare ai suoi lati. Ma sia Saponara che soprattutto Ikoné sperano in una maglia dal 1'. Brekalo, tornato tra i convocati, può sperare in un posto a gara in corso.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.