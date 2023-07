AVANTI CON ARTHUR, INCOGNITA AMRABAT: DALLE PAROLE DI ITALIANO, LA LINEA DEL MERCATO

FirenzeViola.it

Dopo più di un mese, Vincenzo Italiano torna a parlare. In attesa di una conferenza stampa di inizio stagione, il tecnico viola ha di fatto dato il via alla sua terza annata a Firenze con le sue dichiarazioni rilasciate a Skysport. Da Arthur al rilancio di Jovic, passando per la possibile partenza di Amrabat: dalle parole del timoniere viola possiamo tracciare anche le direttive di mercato per le prossime settimane. Non è un segreto che i movimenti che stanno facendo Barone e Pradé sono avallati dal placet di Italiano e, viceversa, le frasi del tecnico sono calibrate a seconda del lavoro dei propri dirigenti.

Per questo, l'esplicita ammissione di Italiano sull'interesse della Fiorentina su Arthur -"Arthur è un calciatore forte, piace a tutti e non nascondo che se ne è parlato. Vediamo però perché il mercato è sempre imprevedibile, ma è un profilo che seguiamo"- scopre definitivamente le carte sul mercato dei viola. La priorità in mezzo al campo è il brasiliano, soluzione vicina ma con ancora alcuni dettagli da limare. Sul possibile investimento di Arthur c'è la firma di Italiano, così come anche sulle altre decisioni a metà tra il mercato ed il campo di cui ha parlato.

"Jovic sta rispondendo a tutto quello che gli viene chiesto sul campo. Adesso ha un anno in più di conoscenza dell'ambiente. Lo vedo diverso rispetto allo scorso anno" - in attesa di capire quali potrebbero essere i fuochi d'artificio in avanti, l'altra investitura di Italiano è su Luka Jovic, che comunque vada sarà un attaccante a disposizione di Italiano.

Infine, Sofyan Amrabat: a pochi giorni dal suo rientro a Firenze, previsto per lunedì prossimo, le parole di Italiano non diradano le nubi sul futuro del marocchino e soprattutto sulla sua gestione nei prossimi giorni. "Quella di Amrabat è una situazione già vissuta con altri giocatori. L'anno scorso aveva deciso di rimanere a Firenze. Ora, quando tornerà qui, vedremo come gestirlo e soprattutto con che testa tornerà"- in attesa di offerte concrete da Inghilterra (Man United) o Arabia, lo stesso Italiano ha fatto trapelare i suoi dubbi per una situazione scomoda per tutti, lasciando intuire tra le righe come, nonostante la mancanza di offerte, il futuro di Amrabat sia comunque lontano da Firenze.