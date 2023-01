AMRABAT TITOLARE CON IL MONZA? È PIÙ SCIENZA CHE FANTASCIENZA

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina dopo la pausa per i Mondiali in Qatar. Domani, infatti, alle 18:30 per la precisione, la squadra di mister Vincenzo Italiano sfiderà il Monza al Franchi. Sono ancora tanti i dubbi sul probabile undici che il tecnico viola potrebbe far scendere in campo, ma la presenza di Sofyan Amrabat è tutt’altro che da escludere.

Il centrocampista marocchino, dopo essere atterrato a Firenze il primo dell’anno, sia ieri che il primo gennaio è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni al centro sportivo. Le condizioni fisiche del calciatore, nonostante i tanti impegni con il suo Marocco in Qatar, sono ottime e proprio per questo parlare di Amrabat titolare contro la squadra di Palladino non è del tutto fantascienza.

La coperta di Italiano a centrocampo è corta a dire poco. Se per il ruolo di trequartista se la giocano Bonaventura e Barak, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo, qualche dubbio resta su chi giocherà nel ruolo di mediano. Maleh è un nuovo giocatore del Lecce e Mandragora non sta ancora bene dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo contro la Primavera, per questo Italiano potrebbe decidere di sfidare il Monza con in mediana Duncan e, appunto, Sofyan Amrabat.