AMRABAT-JACK, PROBLEMI FISICI ALLE SPALLE: ORA C'È BISOGNO DI LORO

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Così a centrocampo per quest'importante finale di stagione tornano due pedine che in termini di qualità ed esperienza possono fare la differenza: Amrabat in cabina di regia, Bonaventura sulla trequarti. I due giocatori sono stati alle prese con problemi fisici dai quali sembrano, per fortuna, aver recuperato. Il marchigiano infatti ha già giocato uno scampolo di partita a Salerno dopo il recupero dall'infortunio muscolare (fortunatamente il giocatore si era fermato in tempo nella partita con il Lech) e di sicuro con il Napoli metterà altri minuti importanti, da titolare o in corsa, per farsi trovare pronto alla gara di andata con il Basilea.

Amrabat ha alternato assenze per squalifica in due diverse competizioni e qualche problema fisico, tra mal di schiena e una botta di troppo. L'alternanza campo-panchina non sembra avergli fatto bene ma ora è il suo momento e il marocchino dovrà tornare il frangiflutti visto nel Mondiale ma anche in viola in coppia con Mandragora con il quale ha dimostrato grande affiatamento. Al netto delle voci provenienti dalla Spagna che tornano ad avvicinarlo al Barcellona, voci che possano essere per lui più di stimolo e orgoglio che di disturbo anche perché il presente è viola, per il futuro c'è tempo.