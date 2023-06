FirenzeViola.it

Tutto ruota intorno a Sofyan Amrabat, o quasi. Il mercato della Fiorentina, tra le altre cose (c'è anche la questione UEFA-Juventus-Conference League) attende la cessione del centrocampista classe '96 per poter decollare, ma non per questo la dirigenza viola ha intenzione di fare regali o favorire l'uscita del calciatore a costo di una cessione che non corrisponda ai parametri in mente degli uomini mercato. La valutazione è ben fissata, pure nei confronti delle squadre interessate ed è di 30 milioni di euro. Un paio meno per gli amici, ma siamo su quel range.

Chi sono quindi le squadre che vogliono il marocchino? Sull'Atletico Madrid non registriamo ancora accelerazioni. Qualche giorno fa, spiegando che dei singoli trasferimenti si occupa la segreteria sportiva, il presidente degli spagnoli Cerezo ha detto di sperare "di poter fare un paio d'acquisti. Le regole finanziarie in Liga ora sono molto stringenti...". Discorso simile, se non peggiore, provando a guardare a Barcellona. A gennaio non si allenava sperando di andarci, ma l'acquisto ormai fatto di Gundogan a costo zero da parte dei blaugrana ha tutta l'aria di essere una pessima notizia per Amrabat e la sua voglia di giocare al Camp Nou.

E allora, chi potrebbe pensarci? Detto che in Italia non si registrano realtà troppo interessate, almeno non adesso, tutti stanno pensando alla Premier League. A Liverpool è apprezzato da Klopp, il Tottenham lo voleva già quando giocava poco o nulla a Firenze, ma c'è da capire quanto fosse un'idea di Paratici e quanto possa essere semmai radicata nella programmazione dei nuovi Spurs con Postecoglou. In uno scenario così intricato, una cosa è certa: la Fiorentina, che nel gennaio 2020 l'ha pagato una certa cifra (18 milioni di euro e i bonus) su indicazione diretta del presidente Commisso, non ha intenzione di discostarsi più di tanto dalla valutazione posta. Chi lo vuole è avvisato, Amrabat può partire ma solo al giusto prezzo.