LIVE FV, FESTA VIOLA, BARONE: "CERCO CASA A FIRENZE". COMMISSO: "VI ASPETTO IN USA"

22.15 - Joe Barone ha parlato poi anche in seguito ai cronisti presenti: "La tifoseria viola è una delle più passionali. I tifoso vogliono sognare ma del resto anche noi. Veretout? Ci ho parlato oggi e gli ho detto di stare tranquillo", una parte delle sue dichiarazioni. CLICCA QUI per leggere l'intervento integrale.

21.58 - Terminata in questo momento la serata sul palco del Viola Village. Adesso i giocatori si sono fermati a scattare foto e firmare autografi con i tifosi della Fiorentina.

21:50 - Tramite una video-chiamata ha parlato anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Voglio salutare tutti i tifosi viola, ma soprattutto i bambini. Voglio bene a tutti loro. Qui a New York si lavora. La squadra viene in America e li aspettiamo”.

21:48 - Arrivata l'intera squadra viola sul palco. Da sottolineare la presenza anche del centrocampista francese Jordan Veretout ormai ad un passo dall'addio alla Fiorentina.

21:43 - Ha parlato dal palco anche il braccio destro di Commisso Joe Barone: "“Ringrazio tutti quelli che hanno organizzato tutto ciò e i tifosi della Fiorentina. Porto il saluto di Rocco a tutti voi e vi ringrazio per tutto l’affetto che ci mostrate. Sono qui per la Fiorentina e per i tifosi. Faccio parte della vita a Firenze, sto cercando casa in centro. Soprattutto per stare vicino ai fiorentini. Commisso? Chiama 50 volte al giorno. Ha tante idee. Tutto lo staff sta facendo un gran lavoro, soprattutto per l’ICC”.

21:41 - L'allenatore viola Montella ha parlato così dal palco: "Qui a Moena sono stato molte volte. Tutto mi è molto familiare. Ci sono stato sia da giocatore che da allenatore. La temperatura ci ha aiutato molto. È sempre un piacere stare qua. Si lavora bene, ci sono tanti giovani. Bisogna valutare tutti".

21:40 - Saliti sul palco in questo momento Joe Barone e il mister della Fiorentina Vincenzo Montella.

21.36 - Edoardo Felicetti, sindaco di Moena, al Viola Village ha dichiarato: "Fantastico il legame che c’è con la Fiorentina e la Toscana. Quest’anno questa cosa la sento ancora di più. Ringrazio gli ospiti che sono venuti quest’anno”. L'Assessore allo Sport, Cosimo Guccione, ha poi aggiunto: “L’arrivo del presidente ha portato entusiasmo e passione. Ci auguriamo di lavorare bene insieme”. Infine Andrea Weiss: “siamo molto contenti del miglioramento fatto nel Village. Questo ritiro è partito dopo una salvezza all’ultima giornata”.

21.35 - Ora sul palco si trovano il sindaco di Moena Edoardo Felicetti, l'Assessore allo Sport Cosimo Guccione e il presidente dell'ATP Val di Fassa Andrea Weiss.

21.33 - Anche Paolo Vallesi ha poi aggiunto: "Il cambio di proprietà ha ridato l’entusiasmo che mancava a Firenze. Quindi sicuramente questo è un buon inizio”.

21.31 - Sul palco del Viola Village sono saliti i due cantanti tifosi viola Vallesi e Masini, Quest'ultimo ha anche dichiarato: "Speriamo di tornare ai tempi in cui Montella ha portato la squadra nelle zone alte della classifica. Ho visto tanti giovani promettenti che non sono più scommesse ma le realtà. Il vivaio è molto interessante".

21.20 - Circa 250 tifosi della Fiorentina sono presenti in attesa di vedere la squadra viola arrivare al Viola Village.

Serata dedicata alla Fiorentina a Moena, che oggi dopo la vittoria per 21-0 contro la Selezione Val di Fassa fa il saluto alla città. Oltre alla Fiorentina sarà presente anche Joe Barone. Presenti al momento circa 250 tifosi viola. Segui LIVE su Firenzeviola.it la festa viola a Moena!