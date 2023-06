ZANIOLO, Summit positivo Juve-Galatasaray. Milan...

FirenzeViola.it

Arrivano aggiornamenti da parte di TMW sul futuro di Nicolò Zaniolo, accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina. Il trequartista non ha chiuso la porta al ritorno in Italia e per questo la Juventus resta una pista molto calda. Oggi infatti sarebbe andato in scena un summit con esito positivo a Milano: il Galatasaray sta facendo muro perché non accetta contropartite, ma l'interesse bianconero è ora chiaro e deciso. Su Zaniolo però non c'è solo la Juventus. Negli ultimi giorni si è registrato un sondaggio da parte anche dell'Aston Villa. Anche il Milan, che sta trovando difficoltà nella corsa a Samuel Chukwueze del Villarreal, è sul giocatore.