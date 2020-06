ZANARDI, Prof. Scolletta: "Ancora stabile, c'è fiducia"

Nuovi aggiornamenti dallo Scotte di Siena, dove è in coma farmacologico Alex Zanardi. Il dottor Sabino Scolletta, direttore del dipartimento di emergenza-urgenza, fornisce le ultime notizie: "Alex ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica. Resta intubato e sedato, ventilato meccanicamente ma è ben adattato al ventilatore meccanico. Le condizioni cardiocircolatorie sono stabili e adeguate. Il neuromonitoraggio ha mostrato una certa stabilità, anche se questo dato va preso con cautela perché il quadro neurologico resta grave, Le condizioni cliniche sono stabili, anche se questo non ci consente di escludere possibili evoluzioni o complicante. Per questo la prognosi resta riservata. Lo teniamo sedato per tenerlo stabile, valuteremo nei prossimi giorni se iniziare a sospendere la sedazione per valutare il quadro neurologico. Tutto dipenderà dalla stabilità delle condizioni cliniche. Confidiamo nella sua possibilità di recupero, è un grande atleta e lo ha dimostrato. Le condizioni generali sono stabili, siamo piuttosto soddisfatti di come sta procedendo il quadro clinico. In questo momento siamo focalizzati sul quadro neurologico, il confronto con i neurochirurghi è costante. Le condizioni sono stabili come ieri. Il fatto che le condizioni siano ancora stabili, a due giorni dal trauma, ci dà grande fiducia".