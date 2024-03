ZACCAGNI, Fiorentina o Juve nel futuro dell'esterno

FirenzeViola.it

In casa Lazio si continua a parlare del futuro di Mattia Zaccagni: l'esterno della Nazionale deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro e rimane monitorato da vicino dalla Fiorentina. Questo secondo quanto scritto da La Repubblica, che spiega come la situazione Zaccagni sia in evoluzione nelle prossime giornate: il calciatore ieri è tornato a Formello, ha conosciuto Igor Tudor, il nuovo allenatore della Lazio, e ha svolto il primo allenamento con lui dopo gli impegni con l'Italia negli Stati Uniti. Comincia un nuovo ciclo anche per l’attaccante, costretto a un mese e mezzo di stop per l’infortunio all’alluce che lo ha bloccato dal 10 gennaio.

Le riflessioni sul suo futuro saranno fatte anche da quanto e in che modo il nuovo tecnico della Lazio deciderà di schierare Zaccagni: Tudor punta su di lui, Zaccagni avrà compiti diversi rispetto alla gestione Sarri: non più attaccante esterno nel 4-3-3 ma trequartista di sinistra nel 3-4-2-1. È un ruolo che conosce bene perché giocava esattamente così nel Verona di Juric, il tecnico che – guarda caso – è considerato uno dei maestri di Tudor, il suo ispiratore principale, evidenzia La Repubblica. E il futuro? Il contratto gli scade nel 2025, presto l’incontro per il rinnovo, con Juventus e Fiorentina alla finestra.