VIAREGGIO CUP, Il calendario del girone viola: le gare

La Fiorentina al Torneo di Viareggio scenderà in campo martedì 21 marzo alle ore 15 presso lo Stadio "Masini" di Santa Croce sull'Arno. I viola affronteranno nella prima sfida l'FA Euro New York. Poi, il 23 marzo si troveranno difronte il Kakawa allo Stadio Comunale di Porcari (Lucca) e per finire, il 25 marzo, il Monterosi allo Stado "XIX Settembre" di Pietrasanta (Lucca). Qui sotto il tweet che mostra il calendario del girone 5.