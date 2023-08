UFFICIALE, De Ketelaere passa dal Milan all'Atalanta

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Charles De Ketelaere all'Atalanta B.C.. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva". Questo il comunicato con cui il club rossonero annuncia l'ufficialità del passaggio del belga ai nerazzurri. Un'operazione confermata ed ufficializzata anche dalla stessa Atalanta tramite i social:

CDK è qui! 🇧🇪 Benvenuto a Bergamo, Charles!



Charles #DeKetelaere is here! ️ Welcome to Bergamo, Charles! #WelcomeDeKetelaere #GoAtalantaGo pic.twitter.com/INfZc9emLk