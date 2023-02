UECL, Ricorda: "Mancano 100 giorni alla finale di Praga"

Mancano 100 giorni esatti al 7 giugno prossimo, giorno della finale di Europa Conference League. A ricordarlo oggi lo stesso account della competizione internazionale con un'immagine del trofeo che la Fiorentina spera di poter alzare a Praga. Un cammino che proseguirà con gli ottavi di finale contro il Sivasspor.

100 days until the 2023 final



Which team will be lifting this trophy? #UECL pic.twitter.com/qqdiZK2ZtT