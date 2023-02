TORINO, In 2mila per la seduta a porte aperte pre-Juve

“Noi siamo il Toro, voi siete niente. Combattete per la vostra gente”. Questo lo striscione esposto al Filadelfia dalla tifoseria del Torino, salita rapidamente a 2000 unità all'interno dell'impianto torinese, in un allenamento a porte aperte organizzato dal club per caricare la squadra in vista del derby della Mole di martedì sera. Come riporta TMW, diversi i cori dai toni 'coloriti' arrivati dalle tribune per la squadra, mentre sul campo da segnalare il rientro di Ricci, che può essere recuperato per la sfida, al pari di Ilic.