TONALI, Colloquio Newcastle-FA: non attese squalifiche

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Newcastle non si attende una squalifica per i nuovi capi d'accusa che la FA ha mosso a Sandro Tonali nelle scorse ore, cioè di avere giocato circa cinquanta partite della Premier League fra agosto e ottobre. C'è già stato una discussione fra i vertici federali e il club bianconero, attualmente fiducioso che non ci sia né un allungamento dello stop, né che gli venga impedito di allenarsi con la squadra.

In fondo, si viene a sapere da fondi ben informate, Tonali aveva già ammesso e fornito informazioni a riguardo già nei colloqui dei mesi passati. Dunque è probabile che l'ammenda si traduca con la squalifica attuale di dieci mesi e che terminerà ad agosto.