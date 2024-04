TMW, Retroscena Napoli: fu scelto Motta, preferito a Italiano

FirenzeViola.it

Tuttomercatoweb.com svela un retroscena sulla panchina del Napoli della scorsa estate. Secondo quanto si legge, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva opzionato Thiago Motta come prima scelta, col tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano - che però non poteva andarsene per una questione di opportunità - in ballottaggio, scrive TMW. Così c'era stato un incontro tra le parti, a Roma, per capire se c'era la possibilità di far combaciare gli interessi.

Ma il patron partenopeo non voleva affidarsi a un direttore sportivo di primissimo livello, preferendo un profilo un po' più basso e incidere in primissima persona. Così i fattori si sono mischiati: da una parte l'impressione di non potere fare meglio di Spalletti, poi il periodo di transizione dirigenziale - all'orizzonte non c'era nemmeno Meluso, per dire - ha fatto il resto. Thiago Motta ha ringraziato per l'opportunità e detto di no, scrivendo forse il capitolo più bello della storia recente del Bologna - chiosa TMW -.