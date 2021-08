TAR LAZIO, Chievo non ha assolto a obblighi fiscali

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MILENKOVIC APRE AL RINNOVO: TRATTATIVA AVVIATA Nikola Milenkovic nelle ultime ore ha aperto al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il difensore serbo, rimasto colpito positivamente dal lavoro di Italiano, è tornato a parlare con il club della possibilità di prolungare la propria permanenza oltre... Nikola Milenkovic nelle ultime ore ha aperto al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il difensore serbo, rimasto colpito positivamente dal lavoro di Italiano, è tornato a parlare con il club della possibilità di prolungare la propria permanenza oltre... NOTIZIE DI FV PEZZELLA, ADIÓS CAPITÁN: I 4 ANNI IN VIOLA 19 agosto 2017: German Pezzella diventa ufficialmente un giocatore della Fiorentina, che lo prende in prestito per 500mila euro dal Betis Siviglia. Precisamente quattro anni dopo il difensore fa il percorso inverso e torna in Andalusia. In mezzo un’esperienza... 19 agosto 2017: German Pezzella diventa ufficialmente un giocatore della Fiorentina, che lo prende in prestito per 500mila euro dal Betis Siviglia. Precisamente quattro anni dopo il difensore fa il percorso inverso e torna in Andalusia. In mezzo un’esperienza... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi