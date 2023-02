SUPERLEGA, Ceo: "Premier più competitiva di tutti"

Bernd Reichart, CEO dell'organizzazione A22 deputata a riformare e rimodulare il progetto Superlega, ha parlato a L'Eqiupe soffermandosi anche sul problema competitivo (a suo giudizio) dei campionati europei verso la Premier League: "La competitività dei campionati si è polarizzata in maniera preoccupante. Nessuno vede soluzioni future, ma perdita di attrattività e potere economico. E, con la Premier League, anche di competitività. Per molti la soluzione sarebbe giocare più partite in Europa, con maggiore regolarità. Il sistema attuale non è adatto, esistono formule migliori".