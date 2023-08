STADIO, Lega: "Si giochi al Franchi durante i lavori"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il segretario provinciale della Lega Federico Bussolin e il Commissario comunale della Lega Federico Bonriposi, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni del Capogruppo in Palazzo Vecchio: "Si giochi al Franchi durante i lavori. Nessuno vuol spostarsi da Firenze. Il Sindaco Nardella sullo Stadio la finisca di "giocare a nascondino" e dica cosa vuol fare definitivamente. La volontà dei tifosi è chiarissima da tempo. Quella della società Viola anche oggi è stata ribadita dal Direttore Generale Joe Barone quando ha detto alla stampa: "Lo stadio Franchi è dove abbiamo sempre giocato e vogliamo continuare a giocare lì. Crediamo che i lavori di restyling possano iniziare." Per poi aggiungere: "Ma durante i lavori vogliamo giocare al Franchi e anche la tifoseria vuole giocare lì." Basta perdere tempo quindi diciamo noi della Lega. La Giunta parli adesso senza ulteriori tentennamenti, sintomo di poca chiarezza per il futuro della Fiorentina e dei suoi tifosi."

: "Sul fatto di giocare al Franchi durante i lavori è da tempo che sono arrivate opinioni positive in tal senso anche da autorevoli tecnicicome il noto architetto Marco Casamonti che a maggio scorso dichiarò ad un quotidiano sportivo: "Giocare negli stadi durante i lavori si può e lo si è visto nel nostro progetto per la Dacia Arena di Udine.": "Chi amministra questa città adesso deve fornire certezze. Deve chiarire a tutti che si resta a Firenze e che la Fiorentina non andrà altrove a giocare rischiando di far spendere ulteriori soldi ai suoi tifosi, giocando poi, a tutti gli effetti, perennemente "in trasferta" per lunghi periodi. Sarebbe questo assurdo e inaccettabile".