SONCIN, Con la Spagna per l'impresa. Top10? Un obiettivo

FirenzeViola.it

Intervistato dal Corriere dello Sport il Commissario Tecnico della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin ha parlato in merito alla sfida che attende le azzurre contro la Spagna il primo dicembre. La gara sarà decisiva per le sorti della nostra selezione rosa in Nations League. Queste le sue parole: "Noi scendiamo in campo per vincere sempre. Anche contro le prime due del ranking mondiale. Aver giocato alla pari contro Svezia e Spagna ci deve dare fiducia, ma non ci può bastare. Per battere le furie rosse c'è bisogno di umiltà.

Dobbiamo riuscire a farle giocare all’indietro. Vogliamo compiere un’impresa. Loro restano comunque di un livello superiore, ma all'andata ce la siamo giocata fino in fondo. Obiettivo top10? Sicuramente è un obiettivo. Non so quanto ci vorrà, ma siamo sulla strada giusta".