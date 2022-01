SERIE C, Ufficiale, rinviata la 22/a giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - E' stata rinviata al 23 febbraio prossimo la 22/a giornata, terza di ritorno, del campionato di serie C, che era in programma per il 16 gennaio. E' l'ufficializzazione di quanto anticipato ieri all'ANSA dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il quale ha disposto un nuovo rinvio dopo quello della 21/a giornata, già deliberato. "Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19 - recita una nota -, si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C". (ANSA).