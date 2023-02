SERIE B, Si è dimesso il tecnico della Ternana Andreazzoli

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - L'allenatore della Ternana Aurelio Andreazzoli si è dimesso dopo la sconfitta di oggi in casa con il Cittadella nella partita della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Libero Liberati di Terni e terminata 2-1. Lo ha comunicato il presidente Stefano Bandecchi nel corso della conferenza stampa post partita. Bandecchi ha anche riferito il suggerimento ricevuto dallo stesso tecnico uscente, secondo il quale Lucarelli sarebbe l'allenatore giusto per per questa squadra. (ANSA).