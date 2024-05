SERIE A, Scontro salvezza tra Cagliari e Lecce: le formazioni

FirenzeViola.it

Alle 12:30 scenderanno sul terreno di gioco della Sardegna Arena Cagliari e Lecce, in un match che sembra decisivo per la salvezza delle due squadre. I tre punti permetterebbero ad entrambe di fare un grosso balzo in avanti per la permanenza in Serie A: per il Lecce potrebbe essere addirittura aritmetica (qualora l'Udinese non dovesse vincere), mentre il Cagliari salirebbe a quota 35, allungando di 6 punti su Sassuolo e Udinese. Queste le scelte di formazione:

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. Allenatore: Luca Gotti.