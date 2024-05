BIRAGHI, Spero che Joe ci dia una mano dall'alto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cristiano Biraghi, a Imola per seguire la Formula 1, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Complimenti per il gol su punizione ieri sera. Lo ha rivisto?

"Sì l'ho visto però mi è dispiaciuto che Kvara dopo lo ha fatto più bello e mi ha rubato la scena" scherza Biraghi

"Sono un appassionato di motori, la F1 è l'élite dei motori. Noi italiani nasciamo con il mito della Ferrari. Per un appassionato come me è come quando un bambino vede i giocattoli di Natale".

Due giorni di riposo e poi il pensiero va subito alla Finale

"Prima abbiamo la partita di Cagliari che non dobbiamo sottovalutarla. Però è normale che da qui alla fine manca la partita. Penso tanto alla Finale, perché l'anno scorso ne abbiamo perse due e non voglio ripassare quello che ho passato la scorsa estate. È stata tosta mentalmente perché ripensi a quello che hai sbagliato. Quest'anno abbiamo un motivo in più perché ci ha lasciato il nostro Direttore Generale e quindi spero che ci dia una mano dall'alto. Glielo dobbiamo alla famiglia che sta sempre con noi e sarebbe bello regalargli una gioia anche se non va a colmare quella perdita".