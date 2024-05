SERIE A, Le formazioni ufficiali di Empoli-Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Castellani, l'Empoli ospita il Frosinone per un confronto che vale molto più dei tre punti in palio, specie dopo il successo del Sassuolo sull'Inter di ieri sera. Davide Nicola ripropone Ismajli in difesa con Bereszynski braccetto e Luperto alla guida. Davanti c'è Niang, Fazzini com Cambiaghi a supporto. Di Francesco schiera Lirola in posizione di braccetto destro, Okoli preferito a Bonifazi per completare la difesa. Kvernadze, non al meglio, va in tribuna.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Marin, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang.

Allenatore: Nicola.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.