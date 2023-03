SERIE A, Il Milan non va oltre l'1-1 contro la Salernitana

Il Milan stecca in zona Champions e spreca una grande occasione per salire al secondo posto. Nel posticipo che chiude la 26a giornata di Serie A la squadra di Pioli non va oltre l'1-1 con la Salernitana e resta dietro a Inter e Lazio in classifica. Al Meazza nel primo tempo Maignan salva il risultato su Dia e Giroud (46') sblocca il match di testa con astuzia nel recupero. Gol che non basta ai rossoneri. Nella ripresa, infatti, Dia (61') pareggia i conti su perfetto assist di Bradaric e Ochoa respinge l'assalto finale di Ibra & Co.