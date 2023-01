SERIE A, Colpaccio dell'Empoli a San Siro: 0-1 all'Inter

Empoli batte Inter 1-0: decide la rete di Baldanzi. Espulso Skriniar nel primo tempo che lascia i nerazzurri in dieci per più di un'ora di gioco. I toscani rubano la scena e portano a casa tre punti, in casa dell'Inter: a rubare la scena è Tommaso Baldanzi, che firma la prima sconfitta casalinga dei nerazzurri di Simone Inzaghi in questo campionato.