SERIE A, Classifica passaggi post lockdown: i viola...

Interessante ricostruzione del Corriere dello Sport oggi in edicola, che prende le statistiche di tutte le squadre di Serie A dopo la ripartenza. Alla voce passaggi riusciti c'è una discreta fotografia di dove sono i vari club. Ultimo per passaggi effettuati è il Brescia, con la miseria di 219 nei due tempi, secondariamente la Lazio con 280: non c'è differenza tra prima frazione e ripresa, al netto dello spaventoso calo fisico visto contro l'Atalanta (che da par suo ne ha completati 817). Anche la Fiorentina non ritorna benissimo, con 339 passaggi riusciti, uguale al Bologna e poco lontano dal Lecce con 342. Le migliori Inter e Juventus, con 1485 e 1555, poi Napoli e Sassuolo.