SERIE A, Atalanta ko 2-1 a Lecce, 1-1 tra Sassuolo e Roma

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i...

NOTIZIE DI FV ACF, PRIMO SUCCESSO CONTRO UNA SQUADRA CHE LA PRECEDEVA Il 2-1 contro la Salernitana sa tanto di svolta nella stagione della Fiorentina. Il successo sui campani ha inoltre un sapore diverso per una ragione: per la prima volta in stagione Biraghi e compagni hanno sconfitto una squadra che prima del fischio d'inizio si trovava...

RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 novembre 2022.