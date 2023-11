SERBIA, In campo senza Milenkovic ma con Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Amichevole di lusso questa sera (fischio d'inizio alle ore 20:45) tra Belgio e Serbia. Neanche in panchina Romelu Lukaku della Roma, unico giocatore della Serie A tra i belgi. In campo dal 1' invece negli est-europei tre calciatori del massimo torneo italiano: Radonjic del Torino, Samardzic dell'Udinese e Vlahovic della Juventus. In panchina ce ne sono altri: Milinkovic-Savic e Ilic (Torino), Stankovic (Sampdoria), Milenkovic (Fiorentina), Kostic (Juventus) e Racic (Sassuolo).

Belgio (4-3-3): Sels; Debast, Al Dakhil, Theate, Deman; Vermeeren, Mangala, Tielemans; Bakayoko, Openda, Carrasco.

Allenatore: Tedesco.

Serbia (3-4-2-1): Rajkovic; Gudelj, Veljkovic, Pavlovic; Radonjic, Maksimovic, Grujic, Mladenovic; Samardzic, Djuricic; Vlahovic.

Allenatore: Stojkovic.