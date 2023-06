SECONDA SQUADRA, Atalanta pronta a lanciarsi in C

FirenzeViola.it

Il 20 giugno scadono i termini per l'iscrizione alla serie C e due squadre hanno già comunicato ufficialmente che non si iscriveranno al prossimo campionato, il Pordenone e l’ACR Messina. Ed altri club sono a rischio tra cui il Siena ma anche la Samp, che devono ancora risolvere aluni problemi societari.

I club interessati ad occupare eventuali posti lasciati liberi sono Atalante e Sassuolo con i bergamaschi che sono primi in graduatoria per completare l’organico della terza serie e hanno dunque ampie chance di poter iniziare questo nuovo percorso.